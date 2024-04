Ein 76-jähriger Autofahrer kam am Freitag, gegen 17 Uhr von der Landstraße 149 ab und kollidierte mit einem Baum. Er befuhr von Geschwend kommend in Richtung Präg, als er nach dem Friedhof in Geschwend in einer Rechtskurve geradeaus fuhr und von der Fahrbahn abkam, informiert die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Nach der Kollision konnte sich der Fahrer selbst aus dem Auto befreien. Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, so die Polizei weiter. Das Auto musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Eine Schadenshöhe ist nicht bekannt.