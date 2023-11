Bei starkem Schneefall sind am Samstag gegen 17.50 Uhr ein Ford und ein Honda auf der Landesstraße 126 bei Aftersteg kollidiert, teilt die Polizei mit. Der 35-jährige Fahrer des Fords war talabwärts unterwegs, als er wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geriet, heißt es im Polizeibericht. Der Ford kollidierte er mit dem linken Heck eines entgegenkommenden Hondas. Verletzt wurde niemand. Der Ford musste abgeschleppt werden. An ihm entstand ein Schaden von rund 6000 Euro, am Honda von rund 3000 Euro.