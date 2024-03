Unfall bei Fahl: 100 000 Euro Schaden nach riskantem Überholmanöver

Auf der Bundesstraße waren gegen 17.10 Uhr drei Autos hintereinander von Fahl kommend in Richtung Feldberg unterwegs. Am Beginn des dreispurigen Ausbaus überholten die zwei hinteren Fahrzeuge laut Polizei das vorausfahrende Auto. Beim Wiedereinscheren kam es zum Kontakt zwischen den beiden überholenden Autos. In der Folge geriet eines der Autos in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Der 52-jährige Fahrer des überholenden Autos wurde durch den Airbag leicht verletzt. Der 19-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs wurde mittelschwer verletzt und in eine Klinik gebracht. An den Autos entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden im Gesamtwert von rund 95 000 Euro. Der Sachschaden an dem anderen Auto liegt bei rund 5000 Euro, der Sachschaden an der Schutzplanke wird ebenfalls auf 5000 Euro geschätzt.