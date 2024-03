Unfall in Zell: Frau von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Die Frau betrat in der Schopfheimer Straße, in der Nähe eines Autohauses, die Fahrbahn um die Straße zu überqueren. Dabei übersah sie das Auto. Die Fußgängerin wurde von der Fahrzeugfront des Autos erfasst und nach links abgewiesen. Sie kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen gesucht

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein sucht weitere Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten. Diese mögen sich mit der Verkehrspolizei, unter Tel. 07621/98000, in Verbindung setzen.