Ein Motorradfahrer hat sich am Dienstag gegen 17.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 317 zwischen Weil am Rhein und Lörrach verletzt. Eine 26-jährige Autofahrerin war laut Polizei aus der untergeordneten Straße Mattrain auf die bevorrechtigte Bundesstraße eingefahren. Sie kollidierte mit dem von links kommenden Motorrad des 20-Jährigen. Das Motorrad prallte in die Seite des einbiegenden Autos. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbar und musste abgeschleppt werden. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen auf rund 10 000 Euro.