Utzenfeld: Erfolgreiche Fußballer

Rückblick: Den Abschluss der Runde im Juni konnte die erste Mannschaft in der Kreisliga C auf dem fünften Tabellenplatz abschließen. Nach der Vorrunde ging man erfolgreich mit dem ersten Tabellenplatz in die Winterpause. Am Nachtgrümpelturnier am 23. Juni freute man sich wieder über einen erfreulichen Zuschauerzuspruch. Allerdings traten nur sieben Mannschaften zum abendlichen Kick an. Der Verein möchte nun wieder mehr Mannschaften motivieren, an der Veranstaltung teilzunehmen.

Jugend: Laut Jugendleiter Stefan Gail kicken 43 Jugendspieler in vier Mannschaften, betreut von sieben Trainern. Alternativ zur Weihnachtsfeier hat man einen Ausflug zu einem Spiel in der dritten Liga ins Dreisamstadion zum Spiel des SC Freiburg 2 gegen den VfB Lübeck unternommen. Als sportlicher Leiter informierte er, dass Trainer Ralf Maier zum Ende der Saison sein Amt abgeben wird, er aber dem Verein zur Unterstützung des sportlichen Leiters weiter zur Verfügung stehe. Einen Nachfolger für das Traineramt hat man schon gefunden.