Der neue Pächter Adrian Suevo-Wulf, der mit dem Vater-Sohn-Gespann Frank und Norman Spiesbach zwei Profis in der Küche mit an Board hat, ist sehr zufrieden.

Aufwendig renoviert

Nachdem das Gasthaus über zwei Monate in rasantem Tempo renoviert wurde, strömten dann auch schon die ersten Gäste über die Osterfeiertage ins beliebte Ausflugsziel. In den Gasträumen wurde die Theke vollkommen erneuert, die gemütliche Möblierung passt zur urigen Gaststube mit Kachelofen, moderne Lampen bieten einen interessanten Kontrast. 55 Sitzplätze gibt es in den Innenräumen, der Nebenraum wird auch als Frühstücksraum genutzt, denn in den ebenfalls neu gestalteten Gästezimmern finden bis zu 16 Personen Schlafplätze in einem Doppelzimmer, zwei Vierer- und einem Fünferzimmer. Die rund 140 Sitzplätze im Freien sind unter großen hellen Sonnenschirmen auf der Terrasse und auf der Wiese vor dem Gasthaus verteilt, von wo man einen traumhaften Blick bis zu den Alpen hat. An der Theke werden Essen und Getränke bestellt und an der Speisenausgabe gegenüber vom neu angelegten Spielplatz kann der Gast sein Essen abholen.