Utzenfeld: Feuerwehr: Übungen zahlen sich aus

Mehrfach musste die Wehr für Einsätze in Angelegenheiten des Straßenverkehrs ausrücken, berichtete Schriftführer Jan Brunner in der Hauptversammlung. Nach einem Hinweis auf einen Lkw-Brand am Parkplatz an der B 317 gab es Entwarnung. Beim Unwetter im Juli hatte eine Vielzahl von quer über die Landstraße nach Wieden gefallener Bäume die Wehr gefordert. Im August wurden die Feuerwehrleute zu einem Trafobrand gerufen. Ein Wohnungsbrand im Utzenfelder Ortsteil Obermatt mit zu bergenden Verletzten entpuppte sich als unangekündigte Übung. Insgesamt hatten im vergangenen Jahr 17 Proben stattgefunden.