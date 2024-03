Utzenfeld: Frischekur für Utzenfelder Rathaus

In der jüngsten Ratssitzung in Utzenfeld berichteten Raimund Fahrner und Florian Brossette vom Fachbereich Landnutzung vom Biosphärengebiet Schwarzwald zur Erfassung der Weidewasserversorgung, teilt die Gemeinde mit. Die Quellen, Leitungswege und Tränkstellen wurden durch Fahrner skizziert, unterstützt wurde er von Landwirt Klaus Wetzel. Brossette überbrachte die Nachricht, dass der erste Antrag, den die Gemeinde Utzenfeld an das Biosphärengebiet gestellt hat, befürwortet wurde und somit die Hälfte der Kosten für die Sanierung der Kropfbrunnenquelle übernommen wird.