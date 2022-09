Utzenfeld Ganz in Gelb gehüllt

Pünktlich zum Saisonstart wurden die leuchtend-gelben Trikots mit dem passenden Logo der Straßenbau-Firma übergeben. Florian Falger, Vorsitzender der Sportvereinigung, bedankte sich beim Sponsor für diese „wertvolle Unterstützung“, auf die der Verein angewiesen sei, heißt es von Vereinsseite. Auch sonst könne der Verein bei der benachbarten Firma immer mit Unterstützung rechnen, so Falger. Walliser sagte ebenfalls zu, dass man auch künftig auf diese bauen könne, etwa beim Walzen des Platzes. Walliser-Bau gehört zur Firmengruppe Vogel-Walliser mit über 200 Mitarbeitern an den Standorten Utzenfeld sowie Eimeldingen. Nun können die Kicker erfolgreich in die neue Saison starten, in der sie nun wieder in der Kreisliga C spielen, hofft der Verein.