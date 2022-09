Utzenfeld „Nein“ zum gemeinsamen Werkhof

Nichts wird’s also vorläufig mit der Umsetzung der Abschnitte eins und zwei: „Die Gemeinde/Stadt wird sich an der Einrichtung des gemeinsamen interkommunalen Verbandswerkhofes mit den Betriebszweigen Werkhof, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung beteiligen.“ Und: „Der Aufbau des gemeinsamen Verbandswerkhofes erfolgt an zentraler Stelle in Schönau im Schwarzwald , auf dem ehemaligen Willig-Areal. Eine Außenstelle wird nicht eingerichtet.“ Wobei Martin Wietzel gleich noch ein Hintertürchen aufstieß: „Unser Veto gegen das Projekt ist nicht in Stein gemeißelt. Bis in vier oder fünf Jahren kann alles wieder anders aussehen.“ Bis dahin gilt: „Wir werden beim GVV beantragen, dass die Wasser-/Abwasserversorgung in die Hände des Verbandes übergeht.“