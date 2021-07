Utzenfeld Pandemie beeinträchtigt Parteiarbeit

Coronabedingt traten die anderen Aktivitäten des Ortsverbandes in den Hintergrund, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Erwähnenswert war 2020 die viel besuchte Veranstaltung des Bundestagsabgeordneten Christoph Hoffmann in Utzenfeld. Dabei ging es um die Problematik der Wiederansiedlung des Wolfes in der Region. Erst Anfang 2021 aktivierte sich der Ortsverband in der Landtagswahl durch gemeinsame Veranstaltungen mit dem Kandidaten Felix Düster. Allerdings verfehlte er knapp den Einzug in den Landtag von Baden-Württemberg.