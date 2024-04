Utzenfeld: Windkraft in der Diskussion

Eindrücke aus Gersbach

Wietzel berichtete zunächst von der Exkursion der Bürgermeister und Gemeinderäte von Todtnau, Wieden und Utzenfeld zum Windpark Rohrenkopf in Gersbach in der vergangenen Woche. Hier habe man gesehen, wie sich die Natur im Laufe der Zeit das Gelände zurückgeholt hat, so der Utzenfelder Bürgermeister. „Es ist auch beeindruckend, wie schnell die Räder damals ans Netz gegangenen sind“, sagt Wietzel. Auch wie die Zeit vergehe, sehe man an diesem Projekt. Der Windpark in Gersbach ging vor acht Jahren in Betrieb. „Ein Drittel seiner Lebenszeit ist bereits vorbei“, so Wietzel.

Transparenz zum Thema sei den Gemeinden wichtig, betonte er. Der Gemeinderat hat beschlossen, bald eine Bürgerinformation mit dem Schwerpunkt Windkraft in der Gemeindehalle zu veranstalten. Dabei möchte man das Thema neutral beleuchten und ein Meinungsbild der Utzenfelder Bürger einholen.

Die Entscheidung zum Windpark Lailehöhe-Kresselberg wird nicht der jetzige, sondern der neu gewählte Gemeinderat treffen.