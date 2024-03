VdK Hasel: Beratung in sozialen Belangen

Beratung im Sozialrecht

Vom Kreisverbandsvorstand war der stellvertretende Vorsitzende Günther Sauer nach Hasel gekommen und informierte über die Angebote der VdK Regionalgeschäftsstelle Lörrach in Sachen Beratung und Rechtsvertretung für Mitglieder im Sozialrecht. Der VdK hilft bei Fragen zur gesetzlichen Rentenversicherung, zur Kranken-, Pflegeversicherung und Unfallversicherung, bei Fragen zu Arbeitslosigkeit, Schwerbehindertenrecht sowie Kriegs- und Wehrdienstopferversorgung. Die Regionalgeschäftsstelle helfe mit juristischer Beratung, bei Antragstellungen, bei der Abwicklung von Korrespondenz, in der Vertretung gegenüber Sozialversicherungsträgern wie Behörden oder in der Prozessvertretung vor dem Sozialgericht. Regelmäßig würden Sprechtage in Lörrach und weiteren Orten der Region angeboten, so Sauer.