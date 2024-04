VdK Zell: Ein Verband im Wandel

Der VdK ist seit Mai 2003 der größte Sozialverband Deutschlands mit über 2,2 Millionen Mitgliedern und somit die größte gemeinnützige und überparteiliche Interessenorganisation aller Sozialversicherten, Menschen mit Behinderungen, chronisch Erkrankter und sozial schwachen Menschen in Deutschland, erklärte Kaiser. Leider sei bei vielen Ortsverbänden die Bereitschaft zur Mithilfe nicht vorhanden, und man müsse um die Mitglieder in der Vorstandschaft ringen, so Kaiser.

Rückblick

Kaiser sowie Schriftführer Werner Tscheulin ließen das vergangene Jahr nochmals Revue passieren und erinnerten an einen Grillhock, einen Ausflug und die Weihnachtsfeier.