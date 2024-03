Verein in Atzenbach: Geiße Buure als Mehrwert

Rückblick

Wer bei „Geiße Buure“ an eine Fasnachts-Clique denkt, ist immerhin beim Spaßfaktor auf der richtigen Spur. Der Verein hat sich die Landschaftspflege auf die Flagge geschrieben, konkret die Offenhaltung des Atzenbachers Hausberg Gliehen.

Die Idee zur gemeinschaftlichen und gemeinnützigen Ziegenhaltung entstand aus einem eher unglücklichen Anlass, berichtete Kiefer in der Versammlung. Kiefer hatte als Letzter in Atzenbach noch Landwirtschaft als Nebenerwerb betrieben – doch irgendwann kam der Punkt, an dem er sich sagen musste: „So geht es nicht mehr.“ Aber ganz ohne Tiere konnte er es sich auch nicht vorstellen. In einer Sprechstunde mit Ortsvorsteher Tobias Zimmermann trug Hubert Kiefer die Idee vor, gemeinsam mit Ziegen, alemannisch Geißen, weiterzumachen. Sie überlegten sich, wen man dazu ins Boot – oder besser in den Ziegenstall – holen könnte.