Ausblick

Das 70-jährige Jubiläum soll mit einem Lichterfest am 25. und 26. Juni in der Halle gefeiert werden, da noch unklar ist, wann auf dem Müsler die Gasleitung verlegt wird. Daher ist auch unklar, ob es dieses Jahr ein Grümpelturnier gibt. Auch Kinderturnen will der Verein bald wieder anbieten.