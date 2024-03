Ursache sind Bauarbeiten an der Infrastruktur durch die DB InfraGo, so eine Medienmitteilung. Zwischen dem 6. und 8. März sowie am 20. März fällt die erste Verbindung um 4:54 Uhr ab Zell im Wiesental zwischen Zell und Lörrach aus und wird durch einen Schienenersatzverkehr mit einem Bus (Abfahrt 4.27 Uhr) ersetzt.