Verkehr: Lörrach ist auf dem Weg zur zweiten Velostraße

Indes: In den Jahren 2026/27 sind im Gebiet der neuen Fahrradstraße Leitungsarbeiten der Versorgungsträger des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, der Stadtenergie Lörrach und Badenova Netze im Untergrund vorgesehen. In diesem Zusammenhang ist auch die Optimierung des Asphaltbelags der Fahrradstraße und der Ausbau als Fahrradstraße in Radschnellverbindungsqualität vorgesehen.