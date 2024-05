Um von der Silberrrankstraße in die Dinkelbergstraße einzubiegen, muss der Autofahrer daher auf die Gegenspur wechseln. Wenn nun ein Auto von der Kreisstraße in die Silberrankstraße einbiegt und gleichzeitig ein Auto aus der Silberrankstraße auf die Kreisstraße einbiegen will, kann es zu einem Unfall kommen. Die Bürgerin habe beobachtet, dass einige Bürger die Silberrankstraße „hinunterbrettern“ und die Einbieger in diese Straße ebenfalls schnell sind, insbesondere dann, wenn sie aus Schopfheim kommen, wo es bisher keine Geschwindigkeitsbeschränkung von 50 Stundenkilometern gibt.

Dem Fahrzeughalter, der sein Fahrzeug am Nächsten zur Kreisstraße parkt, sei kein Vorwurf zu machen. Ortsvorsteher Ino Hodapp betonte: „Er hält den Abstand von fünf Metern zur Kreisstraße ein.“ Es gebe keinen Grund, dass er dort nicht parken dürfe.