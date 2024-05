Foto: Stadtarchiv Weil am Rhein

In den 1930er-Jahren wurde die Straße zur B 3 ernannt. Sie beginnt beim Zollamt Otterbach und führt bis an die Köhlbrandbrücke in Hamburg.

Es soll die längste Bundesstraße in Deutschland sein. Um der Straße mehr Platz zu geben und auch die weitere Bebauung auf der Leopoldshöhe rund um das Rathaus voranzutreiben, wurde 1969 das dem Gasthaus Leopoldshöhe nahestehende Zollgebäude abgerissen. Das gegenüberliegende, das seit den 1980er-Jahren den Namen „Rebhus“ trug und unter Denkmalschutz steht, wird augenblicklich totalsaniert und soll in absehbarer Zeit in neuem Glanz erstrahlen.