VHN-Narrentreffen: Tausende feiern Fasnacht in Schwörstadt

Schaut man sich die Einwohnerzahl von rund 2500 Personen an, war am Sonntagnachmittag ein Vielfaches an Menschen in der kleinen Hochrheingemeinde. Zum 56. Narrentreffen der Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte (VHN) platzte der Ort beinahe aus allen Nähten. Schon weit vor dem Ortsschild standen Fahrzeuge an der Bundesstraße 34 aneinandergereiht. Bequemer war da die Anreise mit der Bahn, die mehrere Sonderzüge einsetzte. Entlang der Durchgangsstraße waren 40 Verpflegungsstände, die bei besten Wetter um die Gunst der Gäste buhlten.