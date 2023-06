VHS-Fusion „Gemeinsam in die Zukunft“

„Wir müssen größer und gemeinsam denken“

„Wir müssen größer und in Richtung einer gemeinsamen Zukunft denken“, zeigte sich Bürgermeister Dirk Harscher als Gastgeber seiner fünf Bürgermeisterkollegen in seiner kurzen Ansprache überzeugt. Zells Bürgermeister Peter Palme ergänzte: „Die neue VHS ist ein gutes und modernes Konstrukt, das in diese Zeit passt. Wir müssen weg vom Kirchturmdenken, um effektiver und effizienter zu werden.“ In dem fusionierten Gebilde sehe er in diesem Sinne eine „gewaltige Chance, mehr draus zu machen“ – das Angebot zu vergrößern zum Beispiel, und es dorthin zu bringen, wo es nachgefragt werde.

„Das vorhandene Angebot in die Breite bringen“

In diesem Sinne versicherte auch Katrin Nuiro – bisher Leiterin der Schopfheimer VHS, künftig Leiterin des fusionierten Gebildes – am Rande der Veranstaltung, dass sich die Bürger keineswegs sorgen müssten, dass die Fusion mit einer Zentralisierung der Kurs- und Veranstaltungs-Angebote einhergehe – im Gegenteil: „Wir wollen das vorhandene Angebot in die Breite bringen“, so Nuiro. Gut denkbar sei zum Beispiel, dass an einem Standort gut etablierte Veranstaltungen und Kurse innerhalb der nun zusammengehörigen VHS unkomplizierter auch in einer anderen Gemeinde des Einzugsbereich angeboten werden könnten. Längerfristig seien unterschiedliche Schwerpunkt denkbar.