Ortsvorsteher Matthias Reiske ist sauer. Wie er am Montagabend in öffentlicher Sitzung des Ortschaftsrats berichtete, habe er erst durch ein Schreiben vom 16. November von der Schließung der Volksbank-Filiale in Herten zum 29. Dezember erfahren. In einem Brief an den Vorstand der Volksbank Dreiländereck, welchen er in der Sitzung verlas, teilte der Ortsvorsteher mit: „Für uns, den größten Ortsteil in Rheinfelden mit mittlerweile 5000 Einwohner, ist es ein Schlag ins Gesicht.“