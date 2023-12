Volksmusik- und Schlagernacht Rheinfelden: Die alte Schlagergarde zieht noch immer

Die Fans gehörten meist der älteren oder junggebliebenen Generation an. Von Beginn an in Hochstimmung waren die rund 230 Besucher, die sich im Bürgersaal versammelt hatten, um einige „Stars und Sternchen“ der Volksmusik- und Schlagerbranche hautnah mitzuerleben. Dazu zählten neben Louis Pawellek die bekannte Schlagerinterpretin Cindy Berger (früher Mitglied bei „Cindy & Bert“) sowie Stimmungsmacher Olaf Malolepski, der einst den legendären „Flippers“ angehörte und auch als Solointerpret auf eine eigene erfolgreiche Karriere zurückblickt. Für die angekündigte Anna-Carina Woitschack sprang derweil die junge Schlagersängerin Alisha in die Bresche.