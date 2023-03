Vivien von Königslöw, Biotopverbundbotschafterin beim LEV, betonte die Bedeutung der Landwirtschaft für den Erhalt der Artenvielfalt: „Landwirte sind als Pfleger unserer Kulturlandschaft wichtige Partner für den Naturschutz. Nur gemeinsam schaffen wir es, den Rückgang der Artenvielfalt zu stoppen.“ Sie zeigte an einigen Beispielen, dass Biotopverbundmaßnahmen durchaus Vorteile für die Landwirte haben können, etwa zusätzliche Einkommensquellen oder Vereinfachungen im Betriebsablauf. Wie Biotopverbundmaßnahmen in der Praxis aussehen können, beleuchtete Lukas Sutter, Mitarbeiter im Landwirtschaftsamt und Landwirt aus Holzen, am Beispiel seines eigenen Betriebs mit einem Erfahrungsbericht zu mehrjährigen Blühstreifen, Lerchenfenstern und anderem.