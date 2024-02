Vorderes Kandertal: Frau der klaren Worte nimmt Abschied

Binzens Bürgermeister Schneucker fehlen eigentlich selten die Worte, aber in diesem Moment falle es ihm dies schwer, sagte er, denn seine Stellvertreterin habe die Geschicke des GVV „maßgeblich mitgeleitet“. Neun Jahre war sie Stellvertreterin und sieben Jahre selbst Chefin des Gemeindeverwaltungsverbands.

In dieser Zeit seien wegweisende Entscheidungen gefallen wie der Bau des neuen Werkhofs, die Entwicklung des Themas Schule über mehrere Jahre mit dem Ganztagsbetrieb und dem Umbau, die Einrichtung eines Bürgerbüros für den gesamten Gemeineverwaltungsverband, die Sanierung der Straße zwischen Binzen und Fischingen, der Schulhof in Binzen und die organisatorische Neustrukturierung des Werkhofs, zählte Schneucker an „großen Themen“ auf.