Vorderes Kandertal: GVV Vorderes Kandertal sucht weitere Lese- und Lernpaten

Förderbedarf erkannt und darauf reagiert

Ein spannendes Projekt sind die Lern- und Lesepaten, die Kinder mit besonderem Förderbedarf in der Kinderschule und in der Grundschule beispielsweise durch Vorlesen oder andere Unterstützung zur Seite stehen. Ihre Zahl ist in den vergangenen zwei Jahren auf etwa 15 bis 16 angestiegen, sagte die Integrationsbeauftragte unserer Zeitung.

Zwei positive Beispiele werden im neuesten Newsletter vorgestellt: Mario Haiser ist nun seit einem Jahr als Lesepate an zwei Tagen in der Woche in der Kinderschule tätig und berichtet von sehr positiven Rückmeldungen des Nachwuchses, wenn er ihnen vorliest oder anderweitig Hilfe leistet. Die Leiterin der Kinderschule, Miriam Madiou, ist für die Unterstützung sehr dankbar und äußert sich im Newsletter „dankbar“ für die geleistete Hilfe. Aktuell sei der Gemeindeverwaltungsverband auf der Suche nach zwei Lern- und Lesepatinnen für die ersten Klassen der Grundschulen Vorderes Kandertal, heißt es.