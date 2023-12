Vorderes Kandertal: Neugierig machen auf Politik

Der Koalitionsausschuss in der großen Politik hat am Sonntag vorgemacht, was in der kleinen Kommunalpolitik vermieden werden sollte: Man redet miteinander, und am Ende kommt nichts Neues heraus. Das machen die Gemeinderäte im Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Vorderes Kandertal zwischen Binzen und Fischingen im Schnitt deutlich besser.