Wahlausschuss: Karten im Ratssaal werden neu gemischt

Wahlen und Auszählung

Einstimmig angenommen wurde auch der Vorschlag der Verwaltung zum Ablauf der Wahlen. In den Wahllokalen gibt es zwei Urnen: Eine für die Europawahl, die andere für die Kommunalwahlen. Am Sonntagabend werden nur die Wahlscheine für die Europawahl ausgezählt. Diese Auszählung erfolgt ohne elektronische Unterstützung. „Es werden einfach Stimmzettelstapel nach Parteien gebildet“, erläutert Hodapp auf Nachfrage. Erst am Folgetag – Montag, ab 8 Uhr, – sind die Kommunalwahlen in Sachen Auszählung an der Reihe.

Wahlbezirke

Spohn teilte außerdem mit, dass es 20 allgemeine Wahlbezirke und acht Briefwahlbezirke gebe. Alle Wahllokale seien zwar nicht behindertengerecht, dafür aber rollstuhlgerecht eingerichtet.

Die nächste Sitzung des Gemeindewahlausschusses ist am Montag, 10. Juni, um 10 Uhr im Stadtratssitzungssaal