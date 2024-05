„Kultur und Demokratie – Demokratie und Kultur: Das eine ist nicht denkbar ohne das andere“, sagte der Fachbereichsleiter „Kultur und Tourismus“, Lars Frick, beim Mediengespräch am Montag. Das wird schon in der Präambel der Kulturleitlinien der Stadt Lörrach deutlich: „Die Kulturarbeit in Lörrach weiß sich in besonderer Weise dem Erhalt und der Entwicklung der demokratischen Errungenschaften der Stadt verpflichtet, sowie der kulturellen Demokratisierung der Stadtgesellschaft (…)“, heißt es dort.