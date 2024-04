Wahlkampf mit Strack-Zimmermann: FDP-Spitzenkandidatin will Bürokratie ab- und Verteidigung aufbauen

Mehr als 200 Besucher kamen. Foto: Marco Fraune

Anstoß nimmt die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag vielmehr an denjenigen, die sich angesichts der Turbulenzen in der Welt ins Private zurückgezogen haben. „Das ist keine Antwort“, unterstrich sie zu Beginn. Zum Abschluss ihrer Rede bei der insgesamt eineinhalbstündigen Europawahlkampf-Veranstaltung der FDP rief sie dazu auf, demokratisch zu wählen – weder bei der AfD noch dem Bündnis von Sarah Wagenknecht aus Verdrossenheit das Kreuzchen zu machen. „Beide Parteien wollen die EU aus der Union herausführen.“ Wie groß die Wertschätzung von Strack-Zimmermann für diese europäische Wertegemeinschaft trotz Bürokratie-Verärgerung ist, wurde am Sonntag deutlich.