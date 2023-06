Waldorfschule Zwei Goldmedaillen und faire Spie

„Götter“ ließen Tauben steigen

Bei der Siegerehrung wurde allen Teilnehmenden und Helfenden gedankt. Das Team Ares gewann mit den meisten Punkten Efeukränze mit goldenen Bändern, gefolgt vom Team Hera (Silber) und Demeter (Bronze). Jedes teilnehmende Kind bekam eine Medaille aus Ton und einen Erinnerungsbecher. In den Disziplinen Weitsprung, Schnelllauf, Speerwerfen, Steinstoßen und Zielwerfen bekam der beste Junge und das beste Mädchen des Tages jeweils eine Goldmedaille. Zwei davon gingen nach Schopfheim.

Den krönenden Abschluss für einen unvergesslichen Tag bildete der Moment, als die zwölf Götter in einer Reihe standen und zwölf echte weiße Tauben in den Himmel steigen ließen eingedenk dessen, dass in der Antike ein heiliger Frieden ausgerufen wurde für die Zeit der Olympischen Spiele.