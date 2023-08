Wasserversorgung in Steinen Dreifach abgesichert

Der Hochbehälter Kirchhausen versorgt die Einwohner von Kirchhausen und über einen Druckunterbrecher auch die Endenburger. Ein Teil des Wassers fließt durch eine 2,9 Kilometer lange Leitung auch in den Hochbehälter Hofen, der mit zwei Pumpen und einer Turbine ausgestattet ist. Die Turbine versorgt die Pumpen mit elektrischer Energie.

Wasserrecht wurde neu beantragt

Der Hofener Hochbehälter hat ein Fassungsvermögen von 400 Kubikmeter und versorgt die Ortsteile Schlächtenhaus und Fahrnbuck, den Schillighof, den Hochbehälter Weitenau und bei Überwasser mittels Pumpen den Hochbehälter in Hägelberg (Fassungsvermögen 600 Kubikmeter).

Wenn es im Hochbehälter Kirchhausen zu wenig Wasser gibt, wird Wasser aus dem Hochbehälter Hofen hoch in den Hochbehälter Kirchhausen gepumpt.

In Hofen gibt es laut Grether zudem sechs alte Quellen, die im Vogelpark Tränkebecken, den Brunnen am Grillplatz und ein Einzelgebäude versorgen. Steinen ist bei seiner Wasserversorgung nun dreifach abgesichert. Der größte Hochbehälter der Gemeinde, Steinen 2, fasst 1400 Kubikmeter und bezieht sein Wasser aus einem Tiefbrunnen sowie aus den höher gelegenen Quellen in Hägelberg.

Grether weist darauf hin, dass die Gemeinde auch das Wasserrecht für alle Quellen neu beantragt und es auch bekommen hat. Bauamtsleiter Dietmar Thurn freut sich, dass die Baumaßnahmen in Endenburg abgeschlossen sind und der Ortsteil jetzt an das Wasserversorgungsnetz angebunden ist. „Wir sind bei der Trinkwasserversorgung nun gut aufgestellt, die größeren Maßnahmen inklusive der Ringleitung sind abgeschlossen“, sagt Thurn. Alle Maßnahmen wurden zu mehr als 50 Prozent durch das Land bezuschusst, fügt er hinzu. Nächstes Jahr werde noch der Anschluss an die Rehaklinik (Haus am Stalten) gemacht.