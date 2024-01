Wechsel im Vorstand

Nun also trat Klemm bei der Vorstandswahl nicht mehr an – und zu seinem Nachfolger wurde Arnold Marx gewählt, Mitarbeiter im Architekturbüro Brüderlin und Klemm. Marx ist 56 Jahre alt, wohnt in Lörrach und arbeitet in Schopfheim.

Der Vorstand besteht nun aus dem Vorsitzenden Arnold Marx, seinem Stellvertreter Gerd Woop, Kassiererin Susann Provenzano und Schriftführerin Ulrike Klemm. Beisitzer sind Ulla Schmid, Jürgen Vetter, Rudolf Lenzer, Dieter Gebhardt, Harald Klemm, Laszlo Bethlen und Waltraud Trefzger.