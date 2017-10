Weihnachtsaktion Fotogalerie: Binzener Runde 2017

Nachrichten-Ticker

15:49 Nicht vergessen - Uhren werden um eine Stunde zurückgestellt

Braunschweig - Wer am Sonntag wichtige Termine hat, sollte auf keinen Fall vergessen, in der Nacht die Uhr umzustellen. Denn gilt in Deutschland wieder die normale Mitteleuropäische Zeit. Die Uhren werden um 3 Uhr um eine Stunde auf 2 Uhr zurückgestellt. Für viele bedeutet das einfach, eine Stunde länger zu schlafen. Die Sonne geht wieder eine Stunde früher auf und abends eine Stunde früher unter.

15:40 Polizei: Vermisster Kameramann war im Casino

Hamburg - Der am Morgen bei Dreharbeiten im Hamburger Hafen verschwundene Kameramann ist laut Polizei am Nachmittag wieder aufgetaucht. Der 31-Jährige habe das Filmset nach ersten Erkenntnissen verlassen und sei in ein Spielcasino gegangen. Mit seinem plötzlichen Verschwinden hatte der Mann einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Am Nachmittag konnte die Polizei den Kameramann schließlich auf seinem Handy erreichen.

15:04 Puigdemont kündigt friedlichen Widerstand gegen Madrid an

Barcelona - Der von der spanischen Zentralregierung abgesetzte katalanische Regierungschef Carles Puigdemont hat zum friedlichen Widerstand gegen die von Madrid beschlossenen Zwangsmaßnahmen aufgerufen. "Unser Wille ist es, weiter zu arbeiten, auch in Kenntnis der aktuellen Schwierigkeiten", sagte er. In den spanischen Medien wurde die Rede so interpretiert, dass er der Amtsenthebung nicht Folge leisten wolle. Puigdemont kündigte die Fortsetzung der Unabhängigkeitsbestrebungen an. Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy hat offiziell die Amtsgeschäfte Puigdemonts übernommen.

14:58 Aufarbeitung der SPD-Wahlschlappe bei Regionalkonferenz

Hamburg - Gut einen Monat nach der Schlappe bei der Bundestagswahl ist die SPD-Spitze am Hamburger Flughafen zusammengekommen, um gemeinsam mit der Basis die Niederlage aufzuarbeiten und Lehren für die Zukunft zu ziehen. Hunderte Parteimitglieder aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Bremen folgten der Einladung von SPD-Chef Martin Schulz zur ersten von acht Regionalkonferenzen. "Wir wollen darüber diskutieren, wie wir die SPD organisatorisch und programmatisch neu aufstellen", sagte Schulz.

14:57 Kiel verpasst Spitze - Kaiserslautern verliert, Fürth siegt

Düsseldorf - Holstein Kiel hat die Rückkehr an die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang erreichte bei Darmstadt 98 ein 1:1 und bleibt nach dem zwölften Spieltag sicher auf dem zweiten Platz. Im Kampf um den Klassenverbleib gerät der Tabellenletzte 1. FC Kaiserslautern immer mehr in Bedrängnis. Beim 1:3 bei Aufsteiger Jahn Regensburg kassierte der frühere deutsche Meister bereits die achte Saisonniederlage. Greuther Fürth konnte sich durch den 2:1-Erfolg gegen den SV Sandhausen vorerst auf Rang 16 verbessern.