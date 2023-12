Weihnachtsmarkt Schönau: Große Vielfalt an Selbstgemachtem

Buntes Angebot

Die Eltern der Kinder, die in den katholischen Kindergarten St. Maria gehen, boten Waffeln am Stiel an, die Erzieherinnen hatten eine Tombola organisiert. Die sechsten Klassen der Gemeinschaftsschule Schönau hatten für den Adventsmarkt Weihnachtsdekoration wie Kerzenhalter oder Engel produziert, ihre ein Jahr älteren Mitschüler verkauften Bratwürste. Auch Honig, Marmelade und Mandelspritzgebäck aus eigener Produktion wurde angeboten. Oxana Kokerin bastelte in einer kleinen Hütte mit Kindern Weihnachtsbaumschmuck. Die Fraktion der Freien Wähler sammelte Lebensmittel- und Geldspenden für das Tafel-Mobil.