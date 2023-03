Weil am Rhein 111 000 Euro von den Stiftungen der Sparkasse Markgräflerland

Stiftung zur Förderung von Kunst und Kultur

Die Kunst- und Kulturstiftung investierte im Jahr 2022 insgesamt 27 000 Euro. Neben vier beantragten Förderungen über insgesamt rund 4000 Euro wurde das Projekt „Kunst am Bau“ im Weiler Rathaus federführend begleitet. Der Markgräfler Jugendmusikwettbewerb konnte wieder stattfinden. Auch der Markgräfler Kunstpreis wurde erneut verliehen – an Johannes Lang, Thomasorganist in Leipzig.