Weil am Rhein 14 Kurzvorträge werfen Blick in die Vergangenheit

Weil am Rhein (mme). Anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens feiern die Stadtführer mit der Veranstaltung „Weil am Rhein – häppchenweise“ am Sonntag, 15. Mai, ein wenig sich selbst, aber vor allem werden sie den Tag als ein kostenloses Dankeschön an ihr treues und stets interessiertes Publikum begehen. Denn nach wie vor ist es so, dass der größte Anteil der Teilnehmer an den im VHS-Programm ausgeschriebenen Führungen hauptsächlich aus Einheimischen besteht.