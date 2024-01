Weil am Rhein: 1500 sollen auf dem LGS-Gelände feiern

Nächstes Jahr feiert die Clique ihr 60-jähriges Bestehen. Als ursprüngliche Wagen-Clique nahm sie 1965 erstmals am Fastnachtszug teil. Die neue Larve werde am 11. Januar 2025 präsentiert. „Diesmal sind es verschiedene Charaktere.“ Mehr will Kirn nicht verraten. Ein Basler Larven-Atelier stelle sie her. „Wir sind eine reine Männerclique“, sagt er dann. Natürlich könnten Frauen mitmachen. In der heutigen Zeit könnte man eine solche Clique nicht mehr aufmachen. „Aber man möchte schon unter sich sein“, fügt er dann hinzu.