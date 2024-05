Auf der Hauptbühne ist am Freitag ab 17 Uhr die Weiler Stadtmusik zu hören. Es folgen um 18 Uhr Fanfara Station, um 19.30 Uhr La Brigade du Kif und um 21 Uhr Luiku. Am Samstag eröffnet die Bonds Big Band um 17 Uhr den Abend. Es folgen um 18 Uhr The Great Malarkey, um 19.30 Uhr Traktorkestar und um 21 Uhr Shantel & Bucovina Club Soundsystem.