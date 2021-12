Weil am Rhein 17 Monate auf Bewährung für den Omnibusfahrer

Da die gerichtliche Einvernahme der Geschädigten unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, waren auch die Schlussplädoyers nicht öffentlich. „Es war eine Aussage gegen Aussage-Situation. Also mussten wir nach Indizien entscheiden“, sagte der Vorsitzende Richter Dietrich Bezzel in der Urteilsbegründung. Das Gericht sei aber zu der Überzeugung gelangt, dass sich das Geschehen so abgespielt hat, wie von der Geschädigten berichtet worden sei. Die abwehrende und ablehnende Haltung der jungen Frau sei eindeutig zu erkennen gewesen. So hätte der Angeklagte die Geschädigte in dem Bus festgehalten, um ein Aufstehen zu verhindern. Ferner hätten die Aussagen der Geschädigten keine Belastungstendenz erkennen lassen. All dies seien Indizien, die die Schuld des Angeklagten untermauerten.