Weil am Rhein 19 Schüler erhalten Zertifikate

Vorrangiges Ziel dieses Zertifikats ist, dass nach dieser individuellen Förderphase die Jugendlichen in den Regelunterricht der Gemeinschafts- oder Realschule oder neu ins Kant Gymnasium wechseln können. Sie können auch eine Berufsausbildung beginnen. Nicht nur die jungen Menschen haben mit dem zusätzlichen Unterricht ihre Deutschkenntnisse verbessert, sondern auch die Lehrer haben ihre Freizeit investiert, um neben dem üblichen Schulunterricht die jungen Menschen weiterzubilden.

In der Vorbereitungsklasse herrschte ein stetiger Wechsel. Zwischen acht und 22 Monaten nahmen die Jugendlichen, die schon eine gute Vorbildung hatten, am Unterricht teil. Dabei lernten sie in 20 Wochenstunden intensiv Deutsch, und einen Tag in der Woche nahmen sie am Regelunterricht teil, informierte Fachschaftsleiterin Iris Räuber-Chausset. Leistungsstarke und leistungsorientierte Jugendliche aus der Ukraine lernen sogar zusätzlich online.