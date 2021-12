Weil am Rhein 2G-plus im Museum

In unmittelbarer Nähe des Museums (direkt hinter der Alten Feuerwache Richtung Burghof) befindet sich eine Teststation. Sie ist täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet, die Tests sind kostenlos und ohne Anmeldung erhältlich. Wer im Museumsladen einen Museumspass kaufen oder verlängern will, kann dies ohne Kontrolle tun, die Bestellung ist auch direkt an der Museumstür möglich. Auch die Hausräumung mit Flohmarkt zugunsten des Museumsfonds der Bürgerstiftung am kommenden Wochenende findet statt (siehe Info-Kasten). Dort gilt die 2G-Regelung und wird am Zugang überprüft. Infos zu den Regeln und zum Programm: www.dreilaendermuseum.eu.

Die Hausräumung und der Flohmarkt zugunsten des Museumfonds der Bürgerstiftung Lörrach findet am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Dezember, von 13 bis 17 Uhr in Brombach statt. Der verstorbene Familienforscher Günter Wilhelm Henn hat der Bürgerstiftung sein Haus in Brombach vermacht. Es soll künftig zugunsten der Dreiländersammlung vermietet werden. Zunächst wird nun die Inneneinrichtung verkauft. Bürgerstiftung und Museumsverein organisieren einen Flohmarkt auch mit interessanten Sammlerstücken, die das Dreiländermuseum nicht in seine Sammlung aufnimmt. Es gilt 2G.