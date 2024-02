Weil am Rhein: 3-Länder-Stadt-Festival: Auf der Festmeile dabei sein

Das 3-Länder-Stadt Festival (3LSF) wird in diesem Jahr am 21. und 22. Juni stattfinden. An zwei Abenden werden auf der Hauptbühne auf dem Rathausplatz internationale Bands Musik der Richtungen Brass, Electro, World, Ska und Folk präsentieren, schreibt das Kulturamt Weil am Rhein in einer Mitteilung. Parallel dazu treten mehrere „Marching Bands auf.“ Diese spielen zunächst auf dem Sparkassenplatz, bevor sie langsam Musik spielend zum Rathausplatz ziehen.