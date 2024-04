Weil am Rhein: 3-Land-Konzert der Orchestergesellschaft

Der grenzübergreifende Charakter des Orchesters wird in diesem Konzert sogar in dreifacher Hinsicht deutlich, denn es besteht aus Musikern, welche in allen drei Ländern wohnen und für den Mai in allen drei Ländern jeweils ein Konzert geben. Zudem stellt das Programm Werke von Komponisten aus allen drei Ländern vor. Die drei Konzerte finden am Samstag, 4. Mai, 20 Uhr, in der Salle Riedlin in Hegenheim (Frankreich), am Sonntag, 5. Mai, 17 Uhr, in der Altrheinhalle in Märkt sowie am Sonntag, 12. Mai, 17 Uhr, im Bahnhofsaal in Rheinfelden (Schweiz) statt.