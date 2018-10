Weil am Rhein 33 Wohnungen entstehen

Halbzeit am Bau des ersten von drei Mehrfamilienhäusern im Baugebiet „Hohe Straße“: Die Baugenossenschaft Haltingen-Weil, die 33 Wohnungen errichtet, feierte jetzt Richtfest. 8,7 Millionen Euro investiert das Wohnungsunternehmen, wie Geschäftsführer Rainer Hunn sagte.

Von Siegfried Feuchter

Weil am Rhein. Architekt Jürgen Moser, Fachplaner, Handwerker sowie Aufsichtsrat und Mitarbeiter der Baugenossenschaft konnte Hunn zu der Feier an der Gustave-Fecht-Straße wilkommen heißen. Bevor Firmenchef Bernd Brunner, assistiert von seinem Vorarbeiter Ekram Kural, vom Unternehmen Brunner Bau aus Ötlingen den Richtspruch vortrug, ging der Geschäftsführer der Baugenossenschaft auf die Vorgeschichte und das Bauvorhaben ein.

In dem zehn Hektar großen Baugebiet „Hohe Straße“ hatten Hunns Vor-Vorgänger 1974 und 1981 „in weiser Voraussicht“ 35 Ar Bauerwartungsland gekauft. Daraus wurden im Jahr 2014 nach der Umlegung 3149 Quadratmeter Bauland. „Für uns war von Anfang an klar, dass wir aufgrund der hohen Nachfrage nach Mietwohnungen so schnell als möglich bauen und möglichst viel Wohnraum schaffen wollen“, betonte Hunn. Nach „konstruktven Gesprächen mit der Stadt“ und einer Bebauungsplanänderung erhielt die Genossenschaft im Februar 2018 die Baugenehmigung.

Schon am Tag darauf rollten die Bagger an. Jetzt entstehen drei identische Baukörper mit jeweils elf Wohnungen sowie zwei Tiefgaragen mit 54 Plätzen. Zwölf Zweizimmer-Wohnungen, neun Dreizimmer-Wohnungen sowie zwölf Vierzimmer-Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 3053 Quadratmeter werden gebaut. Alle Wohnungen sind mit einem Lift erschlossen. Außerdem wies Hunn auf den hohen energetischen Standard (KfW-Standard 55) hin, wobei er den Anschluss an das Fernwärmenetz der Weiler Stadtwerke hervorhob.

Die Arbeiten schreiten zügig voran und liegen im Zeitplan. Das erste Gebäude soll am 1. April nächsten Jahres bezugsfertig sein, das zweite am 1. Juni, während das dritte Mehrfamilienhaus am 1. September 2019 bezogen werden soll. Trotz Mietpreisen von zehn bis zwölf Euro pro Quadratmeter (siehe separater Bericht) hat die Baugenossenschaft bereits deutlich mehr Mietanfragen, wie sie Wohnungen bereitstellen kann.

Hunn lobte Architekt, Fachplaner und Handwerker für ihre gute Arbeit. Andreas Stoll von der Baugenossenschaft sowie Jürgen Moser, Inhaber des gleichnamigen Architekturbüros, sein leitender Architekt Marco Hens sowie Architektin MyNgoc Kim führten vor dem Richtschmaus die Gäste durch den fertiggestellten Rohbau.