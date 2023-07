Weil am Rhein 43 Mannschaften legen 97 831 Kilometer zurück

Groß und klein dabei

Das Team mit den meisten Kilometern in den Beinen ist das des Kant-Gymnasiums. 116 Radelnde legten insgesamt 19 035 Kilometer zurück und entschieden so die Wertung vor den 101 Radelnden des Oberrhein-Gymnasiums für sich. Diese kamen am Ende auf exakt 16 678 Kilometer. Platz drei ging an die IG Velo. 28 Teilnehmer aus der Ortsgruppe Weil am Rhein verbuchten nach drei Wochen 11 297 Kilometer. Knapp das Podest verpasst haben mit 10 436 Kilometern die Kinder, Eltern und Erzieherinnen des Kindergartens Markgräflerstraße aus Haltingen. Die Kinder erhielten als Belohnung schon ein leckeres Eis von Ariane Linde überreicht, die im Rathaus bei der Abteilung Verkehr und Tiefbau für den Radverkehr verantwortlich zeichnet.

Das Kant-Gymnasium indes hat im erstmals parallel durchgeführten Wettbewerb „Schulradeln“ den zweiten Platz im Landkreis Lörrach belegt, heißt es. „Uns hat es sehr gefreut, dass so viele Schülerinnen und Schüler zum Mitmachen motiviert werden konnten“, sagt Linde.