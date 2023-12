Während der Basler Museumsnacht am Freitag, 19. Januar, wird auf dem Vitra Campus von 18 Uhr bis 2 Uhr morgens ein vielfältiges Programm mit einem Schwerpunkt auf japanischer Architektur und Design geboten, schreiben die Veranstalter. Unter anderem geht es um die Geschichte hinter dem „Umbrella House“ auf dem Vitra Campus. In einem Workshop kann die jahrhundertealte Faltkunst des Origami erlernt und bei einer Führung durch die Ausstellung „Iwan Baan. Momente der Architektur“ auf Weltreise gegangen werden, heißt es . Eine Performance im Vitra Schaudepot verbindet japanisches Design und Musik. Das Depot Deli und das VitraHaus Café bieten Mahlzeiten und Getränke an. Der Eintritt kostet 25 Euro.