Weil am Rhein: Abgenutzt und nicht mehr zeitgemäß

Die Stadtverwaltung von Weil am Rhein ist sich der Bedeutung ihrer Freiwilligen Feuerwehr bewusst und honoriert deren Leistung und Einsatzwillen entsprechend gerne. Gleich zwei Anträge wurden am Dienstagabend in der Sitzung des Kultur-, Sport und Verwaltungsausschusses einstimmig gutgeheißen und so an den Gemeinderat zur endgültigen Beschlussfassung weitergeleitet.